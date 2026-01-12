Donald Trump: Grönland'ın savunmasını iki köpek kızağı yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin bitmek bilmeyen Grönland ısrarı...

Daha önce Grönland'a sahip olmaya yönelik ilgisini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu konudaki söylemlerini artırdı.

Tüm itirazlara rağmen Grönland konusunda harekete geçeceklerini söyleyen Trump, "Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek ve Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz.

Ben bu işi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız" uyarısında bulunmuştu.

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

ABD'nin bu konuda atacağı adımlar merakla takip edilirken Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Trump, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU ANLAŞMAYI YAPMALILAR"

Ülke yönetimine bir kez daha çağrıda bulunan Trump, "Grönland bu anlaşmayı yapmalı çünkü Rusya ya da Çin’in kontrolü ele geçirmesini istemiyorlar.

Onlar oraya bile gitmiyor, Grönland'dan çok uzaktalar." dedi.

"SAVUNMALARI İKİ KÖPEK KIZAĞINDAN İBARET"

Açıklamasında ayrıca Grönland'ın askeri gücü ile dalga geçen Trump, "Grönland'ın savunması ise temelde iki köpek kızağından ibaret. Bunu biliyor muydunuz.

Savunmalarının ne olduğunu biliyor musunuz. İki köpek kızağı." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA'YA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka’ya da mesaj veren Trump, "Danimarka’nın da hayranıyım. Ancak 500 yıl önce oraya bir gemi yanaştırmış olmaları, o toprağın onlara ait olduğu anlamına gelmez.

Bizim de oraya giden pek çok gemimiz oldu" şeklinde konuşmuştu.