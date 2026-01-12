Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeyh Maksud’daki yer altı tünelleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nin YPG/SDG unsurlarından temizlenmesinin ardından başlatılan arama-tarama faaliyetlerinde, sivillerin evlerinin altına inşa edilmiş geniş bir yer altı tünel şebekesi ortaya çıkarıldı.

ÖZEL MEKANİZMALI GİRİŞ SİSTEMİ

Demir merdivenler ve vinçli mekanizmalarla ulaşılan tüneller, bölgede çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uyulmaması nedeniyle Suriye Ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Eşrefiye, Beni Zeyd ve Şeyh Maksud mahalleleri kontrol altına alındı.

Son olarak Şeyh Maksud’un da temizlenmesiyle birlikte güvenlik güçleri bölgede detaylı incelemelere başladı.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİN ALTINDA UZANAN TÜNELLER

Güvenlik kaynaklarına göre YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi’nde yer altına kazdığı tünel ağıyla mahalle içinde hareket kabiliyeti sağladı.

Bazı tünellere sabit demir merdivenlerle, bazı noktalara ise vinçli düzeneklerle inildiği belirlendi. Tünellerin büyük bölümünün sivillerin yaşadığı binaların altına açıldığı tespit edildi.

Ortaya çıkarılan görüntülerde, tünellerin genişliği ve derinliği dikkat çekerken, bu yapıların uzun süreli kullanım için inşa edildiği değerlendiriliyor.

HASTANE VE CAMİ DE KARARGAHA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Şeyh Maksud’da örgüt tarafından karargaha dönüştürüldüğü belirtilen Yasin Hastanesi de görüntülendi.

Mahalle merkezinde bulunan hastanenin, işgal döneminde “Halit Fecir” adıyla kullanıldığı öğrenildi.

Hastanede yapılan incelemelerde lav silahı, roketatar, çeşitli silahlar, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Ayrıca hastanenin altından da tünellere bağlantı bulunduğu belirlendi.

Aynı mahallede bulunan bir caminin de YPG/SDG mensupları tarafından karargah olarak kullanıldığı, operasyon sonrası çekilen görüntülerle ortaya kondu.