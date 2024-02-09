ABD Başkanı Biden: Hafızam iyidir Geçmişe dair önemli olayları hatırlamayan Biden, hafızasının kötüleşmediğini iddia etti. Özel savcı, gizli belgelerin ifşası nedeniyle Biden'ı suçlamanın zor olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, hafızasını savunan bir açıklamada bulundu.

81 yaşındaki Biden, "çok gizli dosyaları yanlış kullandığını" tespit eden bir soruşturmaya tepki gösterdi. Hayatındaki önemli olayları hatırlamakta zorlandığını söyledi.

Biden'ın hafıza savunması

Perşembe akşamı sürpriz bir açıklama yapan Biden, "Hafızam iyidir." sözleriyle bu durumda ısrarcı oldu.

Oğlunun ne zaman öldüğünü hatırlamadığı bir iddiayı ise "Bunu öne sürmeye nasıl cüret edersiniz?" diyerek eleştirdi.

Gizli dosyaları ifşa etti ama suçlanmayacak

Soruşturmada, Biden'ın gizli dosyaları "kasıtlı olarak sakladığı ve ifşa ettiği" tespit edildi, ancak ABD Başkanı'nı suçlamamaya karar verildi.

Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Robert Hur, Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Afganistan'daki askeri ve dış politikaya ilişkin gizli belgeleri uygunsuz bir şekilde sakladığını belirledi.

345 sayfalık raporda, Biden'ın hafızasının "önemli sınırlamalara" sahip olduğu belirtildi.

Önemli olayları hatırlamıyor

Hur, soruşturma kapsamında 81 yaşındaki Biden ile 5 saatten fazla süren bir görüşme yaptı.

Söz konusu isim, Biden'ın ne zaman başkan yardımcısı olduğunu (2009-2017 arası) ve "oğlu Beau'nun ne zaman öldüğünü" (2015) hatırlayamadığını söyledi.

Mahkum etmek zor olacak

Özel savcı, Biden'ı dosyaları uygunsuz şekilde kullanmaktan dolayı mahkum etmenin zor olacağı sonucuna vardı.

"Kendisini hafızası zayıf, yaşlı adam olarak sunacaktır"

Bunun nedeni şu ifadelerle açıklandı:

Mahkemede Biden, kendisiyle görüşmemiz sırasında yaptığı gibi kendisini muhtemelen jüriye sempatik, iyi niyetli, hafızası zayıf olan yaşlı bir adam olarak sunacaktır.

Amerikalı seçmenler yaşından endişeli

Anketler, ABD Başkanı Biden'ın yaşının kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde ABD seçmenleri için endişe kaynağı olduğunu gösteriyor. Ancak Biden, "en nitelikli adayın" kendisi olduğu konusunda ısrarcı.

BBC'nin aktardığına göre, Biden, başkanlığı sırasında hafızasının "iyi" olduğunu ve "kötüleşmediğini" düşünüyor.