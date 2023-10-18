ABD Başkanı Biden: İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık Joe Biden, İsrail'e sunduğu desteği, son açıklamasıyla bir adım ileri taşıdı.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

"İsrail olmasaydı..."

Görüşme sonrası konuşan Biden, "İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." dedi.

İki devletli çözüm mesajı

Tel Aviv'de açıklama yapan Biden, şunları söyledi:

İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz.

İsrail için 'benzeri görülmemiş destek paketi' çağrısı

Biden, Demir Kubbe hava savunma sistemine yönelik sevkiyatı sürdürecekleri konusunda İsrail'e güvence verdi.

ABD Başkanı ayrıca Kongre'yi "İsrail'in savunması için benzeri görülmemiş bir destek paketini" kabul etmeye çağıracağını belirtti.