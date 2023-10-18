İsrail Başbakanı Netanyahu: Sivillere verilen zararı en aza indirmek istiyoruz Biden ile ortak açıklama yapan Netanyahu, "Sivilleri zarardan uzak tutmak için elimizden geleni yapacağız" iddiasında bulundu.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze saldırılarına destek vermek üzere bu ülkeye ziyarette bulundu.

Biden, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı için Tel Aviv'i suçlamaktan çekinirken, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden ile ortak açıklamasında, sivillere verilen zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini savundu.

"Sivil kayıpları en aza indirmeye çalışıyoruz"

Netanyahu, "İsrail sivil kayıpları en aza indirmeye çalışırken, Hamas kayıpları en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.

Meşru şekilde "teröristleri" hedef aldıklarını anlatan Netanyahu, "Maalesef siviller de zarar görüyor." şeklinde konuştu.

"Elimizden geleni yapacağız"

İsrail Başbakanı, konuşmasında şu tezleri öne sürdü:

Tüm sivil kayıpların sorumlusu Hamas'tır ve sorumlu tutulmalılar. Bu savaşta ilerlerken, sivilleri zarardan uzak tutmak için elimizden geleni yapacağız.

"Galip geleceğiz"

"Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak." diyen Binyamin Netanyahu, şu şekilde devam etti:

Ancak hedefte birlik ve derin bir adalet duygusuyla İsrail galip gelecek.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.