ABD Başkanı Biden: Zelensky, F-16'ları Rusya'ya girmek için kullanmayacak

ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarikine yeşil ışık yaktı.
Konu, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın gündemindeydi.
Basın toplantısı düzenleyen Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den F-16'ların Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını söyledi.
ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi.
"Zelensky'den güvence aldım, Rus topraklarına girmeyecekler"
Bir gazetecinin, Ukrayna'nın bu savaş uçaklarını Rusya'ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, şunları söyledi:
Zelensky'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler.
Çin ile ilişkiler: Buzların eriyeceğine inanıyorum
Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.
Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek şöyle dedi:
Daha sonra 'aptal' balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum.