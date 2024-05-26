ABD Başkanı Joe Biden: Dünyanın tek süper gücü ABD ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a verilen desteklere değinerek, "ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu olarak sadece ABD’nin yapabileceği şeyi yapıyoruz” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

West Point bölgesindeki akademiden mezun olan bin 36 öğrenci ve yüzlerce katılımcının önünde konuşma yapan Biden, ABD’nin İsrail, Ukrayna ve Hint-Pasifik dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerine verdiği desteğe değindi.

"Ukrayna ile durmaya devam edeceğiz"

ABD askerlerinin 2 yıldır devam eden Rus işgalini püskürtme çabasında Ukrayna’yı desteklemek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Biden, "Ukrayna ile birlikte güçlü bir şekilde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

"ABD dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu"

Konuşmasında İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırılarının püskürtülmesindeki rollerine vurgu yapan Biden, ayrıca Çin’in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı Hint-Pasifik'teki müttefiklerine verdiği desteğe de dikkat çekti.

ABD'nin dünya için kritik bir rolde olduğunu söyleyen Biden, "ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu olarak sadece ABD’nin yapabileceği şeyi yapıyoruz” dedi.

"NATO hiç olmadığı kadar güçlü"

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.

Biden, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Biden, İsrail'e verdikleri desteğin yanı sıra Gazze'ye de yardımlar yaptıklarına değindi.

Biden, ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.