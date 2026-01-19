Çin’de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü 84 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çelik levha fabrikasında, doymuş su ve buhar tankının patlaması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

8 İŞÇİ KAYIP

Yetkililer, patlamanın ardından yaptıkları açıklamada, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği ise olay sırasında tesiste bulunan 8 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Kayıp işçilere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

ÇEVRESEL RİSK YOK

Baotou Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası yürütülen ekolojik izleme çalışmalarında çevredeki hava ve toprakta olumsuz bir etkiye rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca patlama nedeniyle herhangi bir atık su oluşmadığı da vurgulandı.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldığı, iş güvenliği ve teknik altyapının detaylı şekilde incelendiği bildirildi.