ABD Başkanı Biden'ın 'çöp' gafı, Beyaz Saray'ı karıştırdı

AA

ABD'de seçim heyecanı sürüyor..

Yeni başkanın belirlenmesine çok az bir süre kala adaylar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'ın Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesine ABD Başkanı Joe Biden'dan tepki geldi..

"TEK ÇÖP TRUMP'IN DESTEKÇİLERİ"

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edildi.

Ancak Biden'ın tepkisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü..

BEYAZ SARAY KARIŞTI: PROTOKOL İHLALİ

Associated Press'in elde ettiği ve adlarının açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisine teyit ettirdiği e-postaya göre, Stenografi Ofisi yetkilisi, Basın Ofisinin Biden'ın konuşma transkriptinde kendilerinden habersiz yaptığı değişikliği "protokol ihlali" olarak niteledi.

E-postada Beyaz Saray Basın Ofisinin bağımsız olarak transkriptte değişikliğe gitme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Ulusal arşivlerimizde kaydedilen Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi personeli tarafından düzenlenen ve kamuoyuna açıklanan versiyonunda farklı." ifadesi kullanıldı.

"BASIN OFİSİ TRANSKRİPTİ BEKLETMEYİ SEÇEBİLİRDİ"

Basın Ofisinin, Biden'ın yaptığı gafı toparlamak amacıyla Stenografi Ofisinden teyit almadan kendi versiyonlarını web sitesinden yayımladığı belirtilen e-postada, "Yorumda bir farklılık varsa Basın Ofisi, transkripti bekletmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stenografi Ofisi yetkilisi, konuya ilişkin rahatsızlığını Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt'a gönderdiği başka bir e-postada dile getirerek, "Aciliyetinden bağımsız, transkriptlerimizin doğru ve geçerli olması için düzenleme, onay ve yayımlama süreçlerinde tutarlı bir protokole bağlı kalmamız çok önemlidir." diye yazdı.