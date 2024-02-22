ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, 24 Gizli Servis personelini ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği, yine çıkardığı olaylarla konuşuluyor.
Commander adlı köpeğin, çok sayıda Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı.
CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.
En az 24 Gizli Servis personelini ısırdı
Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelendi.
Belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.
Belgelerdeki ayrıntı
Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.
Geçen yıl Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.
Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış