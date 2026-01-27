ABD Başkanı Donald Trump: Devasa filomuz İran yakınlarında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ekonomik nedenlerle başlayan ve rejim karşıtı protestolara dönüşen eylemler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Trump, daha önce, "İran'da göstericiler idam edilmeye başlarsa çok sert önlemler alırız" açıklamasında bulunmuştu.

İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Trump, konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine yeni bir açıklama yaptı.

"DURUMUM BELİRSİZ, TAHRAN BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

İran açıklarında devasa bir filonun beklediğini belirten Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini vurguladı:

İran'la durumum belirsiz. İran yakınlarında devasa bir filomuz var. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor.

ABD, UÇAK GEMİSİNİ ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDIRDI

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı yapılan paylaşımda "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor" denildi.

Paylaşımda, uçak gemisinin, ‘bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla’ Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.

"ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ"

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de “Başkan Trump'ın dediği gibi, ‘İran'ı çok yakından izliyoruz.’ Ve Başkan Trump bir eylem Başkanıdır.” dedi.