ABD Başkanı Donald Trump: Gazze'de anlaşmayı yapın

Gazze için ateşkes çağrıları devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ateşkes sinyali vermişti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusu için Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Meselenin kendisine sık sık sorulduğunu söyleyen Trump, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." dedi.

YENİ AÇIKLAMA: ESİRLERİ GERİ GETİRİN

Trump'ın açıklamalarının ardından gözler bölgeye çevirilirken yeni bir açıklama geldi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yeni bir paylaşımda bulunan Trump, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" ifadelerine yer verdi.