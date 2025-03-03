ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı

AA

Ramazan ayı geldi...

Müslümanlar için derin manevi anlam taşıyan bu özel günlerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mesaj geldi..

Ramazan ayına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Trump, Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.

"EN İÇTEN DİLEKLERİMLE TEBRİK EDİYORUM"

Trump, açıklamasında, "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

'DİNİ ÖZGÜRLÜKLER ABD YAŞAM TARZININ AYRILMAZ PARÇASI' VURGUSU

Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump, "Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, mesajını, "Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun." diye tamamladı.