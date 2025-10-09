ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye Gazze teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hamas ile İsrail'in Gazze’de savaşı sona erdirmeyi hedefleyen planını kabul etmelerinin ardından Mısır’da başlayan ateşkes görüşmeleri başarıya ulaştı.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN İLK AŞAMA ONAYLANDI

Taraflar, anlaşmanın ilk aşamasını resmi olarak onayladı.

Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını belirten Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

TRUMP, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ateşkes sürecine katkı sağlayan ülkelere teşekkür eden Trump, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyasıyla birlikte İsrail, ABD ve bölge ülkeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

HAMAS: TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.