Hamas anlaşmayı kabul etti: Ateşkes için imzalar atılacak

Lübnan basınından El Mayadeen'e göre Hamas, Mısır'da Gazze için yapılan ateşkes anlaşmasını kabul etti.

Haberde, "Hamas ve İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını bugün Kahire saatiyle öğlen 12:00'de imzalayacak. Anlaşma, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanacak." ifadeleri yer aldı.

Mısır'da varılan anlaşma kapsamında Gazze'de tam ateşkes ilan edildiği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inden çekileceği ve her iki taraftan da rehinelerin en geç bu hafta sonu serbest bırakılmaya başlanacağı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...