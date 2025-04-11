ABD Başkanı Trump: Çin ile bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını savunarak, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşlarına' ilişkin konuştu.

"ÇİN İLE ANLAŞMA YAPABİLMEYİ ÇOK İSTERİZ"

Trump, Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunan ve artık buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz. Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEVLET BAŞKANI Şİ'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını veren Trump, "Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Misilleme yapmayan diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları yapmaya çok yakın olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Trump, "Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz." dedi.