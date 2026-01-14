Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'daki ülke genelinde rejim karşıtı protestolar şiddetle devam ederken ölü sayısının 2 bin 500'ü geçtiği raporlandı.

İran'ın sınır komşusu olan Türkiye de bölgede istikrarsızlık yaratacak yaklaşımlara uzak bir pozisyon kovalıyor.

Bunun ışığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğü bakanlıktaki kaynaklar tarafından bildirildi.

24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME

Telefonda görüştükleri söylenen bakanlar Fidan ve Arakçi, dün akşam da aynı şekilde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

24 saatten kısa bir süre içinde ikinci bir diplomatik temas kurulması dikkat çekti.

MÜZAKERELERE DUYULAN İHTİYAÇ VURGULANDI

Arakçi ile görüşmede Fidan'ın, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı bildirildi.

İRAN İÇİN ABD İLE TEMAS

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İran konusunda Amerikan makamlarıyla da görüşmekte olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara desteğini açıklamış, halkı İran kurumlarını ele geçirmeye çağırmıştı.