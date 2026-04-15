ABD Başkanı Trump: Çin, İran'a silah göndermemeyi kabul etti

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

İki ülke ateşkesin ardından yeninden müzakereler için masaya oturdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan müzakerelerin ilk turundan sonuç alınamazken ikinci turun önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"ÇİN İRAN'A SİLAH GÖNDERMEMEYİ KABUL ETTİ"

Trump'ın, İran ile müzakerelerin ikinci turu öncesi yaptığı açıklamasındaki gündemi Çin oldu.

Daha önce Çin'i İran'a silah göndermemesi konusunda uyaran Trump, "Çin İran'a silah göndermemeyi kabul etti." dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇACAĞIM İÇİN ÇİN ÇOK MUTLU"

Hürmüz Boğazı'nın yakında tamamen açık olacağını iddia eden ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açıyor olmamdan dolayı Çin çok mutlu.

Bunu onlar için, ayrıca Dünya için de yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Önümüzdeki süreçte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeye de değinen Trump, "Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Şi bana kocaman, içten bir sarılacak.

Akıllıca ve çok iyi bir şekilde birlikte çalışıyoruz!" diye konuştu.

"SAVAŞMAYA MECBUR KALIRSAK HERKESDEN İYİYİZ"

Dünya ülkelerine olan tehditlerine devam eden Donald Trump, "Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi?

Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyizdir; herkesten çok daha iyi" sözlerine yer verdi.