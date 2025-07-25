ABD Başkanı Trump, federal kesintileri onayladı: Yaklaşık 9,1 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasındaki kesinti vaadlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

İLK OLARAK TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN GEÇTİ

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi, 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onayladı.

Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden oldu.

CUMHURİYETÇİLER İTİRAZ ETTİ

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılan tasarı, Senatonun ardından 18 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edildi.

Tasarının, yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyordu.

TRUMP'IN İMZASIYLA YASALAŞTI

The Hill'in haberine göre, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeren yasa tasarısı Kongre'de kabul edilmesinin ardından Başkan Trump'ın masasına gönderildi.

Trump, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesintiyi öngören federal kesinti paketini imzaladı.

Böylece tasarı, Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşmış oldu.