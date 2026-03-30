ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladık

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

TRUMP: HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRİYORUZ

Kara harekatı ve hem petrol sevkiyatı hem de stratejik açıdan kritik önemdeki Hark Adası'na asker çıkarma ihtimali ağırlık kazanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna, "Evet. Şu anda oluyor" yanıtını verdi.

Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim" ifadesini kullandı.

Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump, "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor" dedi.