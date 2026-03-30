İsrail'de Savunma Bakanlığı'na 45 milyar dolardan fazla pay ayrıldı

İsrail Meclisi'nde onaylanan 2026 bütçesi İsrail tarihinin en büyük bütçesi oldu.

Savunma Bakanlığı için 142 milyar İsrail şekeli (45,3 milyar dolar) ayrılan 2026 bütçesinde buna ek olarak bakanlığa gelire bağlı harcamalar için 22 milyar İsrail şekeli (7 milyar dolar) ve uzun vadeli harcama taahhütleri için 82,2 milyar İsrail şekeli (26,3 milyar dolar) ayrıldı.

"DEVLET TARİHİNİN EN BÜYÜK HIRSIZLIĞI"

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid'in 'devlet tarihinin en büyük hırsızlığı' olarak nitelendirdiği, tartışmalı 850,6 milyar İsrail şekeli (271 milyar dolar) tutarındaki bütçe 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62'ye karşı 55 oyla kabul edildi.

Bütçe oylamasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi partilerinin, Tevrat okulu öğrencilerinin askerlikte muaf tutulmasına ilişkin yasanın çıkmaması nedeniyle, bütçeye onay vermeme tehditleri altında gidildi.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İsrail yasalarına göre mart sonuna kadar bütçenin onaylanmaması hükümetin düşmesi ve üç ay içerisinde erken seçime gidilmesine yol açıyor.

Bütçenin onaylanmasıyla Netanyahu hükümeti İran'a yönelik saldırıların gölgesinde erken seçim ihtimalini de ertelemiş oldu.