İsrail saldırıları nedeniyle İran'da elektrik kesintileri yaşandı

İsrail, İran'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Saldırılar sonucu elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle İran'ın başkenti Tahran ve Elburz eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı.

İran Enerji Bakanlığı, İsrail'in Elburz eyaletine saldırıları sırasında şarapnel parçalarının elektrik şebekesinin bir kısmına isabet etmesi nedeniyle Tahran ve Kerec kentinde kesintiler yaşandığını bildirdi.

Yetkililer durumun normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Savunma Kuvvetleri, bu saatlerde Tahran genelinde İran terör rejimi hedeflerine saldırılar düzenliyor" denildi.

Saldırılarda doğrudan hedef alınan unsurlara veya can kaybı ile yaralanmalara ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.