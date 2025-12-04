ABD Başkanı Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor

Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı.

"Putin ile çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz" diyen Trump, "Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, Putin'in savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor" yorumunu yaptı.

Trump, görüşmeden nasıl sonuç beklediği ile ilgili, "Kushner ve Witkoff, çok iyi bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden ne çıkar bilemem çünkü tango yapmak iki kişi ister. Ukrayna konusunda ise bence işleri oldukça iyi noktaya getirdik, bu konuda oldukça iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

"GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA ÇOK YAKINDA GERÇEKLEŞECEK"

Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" yanıtını vererek Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade etti ve bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden bölgede patlayan bir bombanın 'yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine' sebep olduğunu belirten Trump, detay ise vermedi.

VENEZUELA'YA KARA SALDIRISI TEHDİDİ

Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savunan Trump, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro, sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki soruyu, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela, bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor" şeklinde cevap verdi.

Trump, Venezuela çevresinde 'uyuşturucu taşıyan' teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" dedi.