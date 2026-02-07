ABD Başkanı Trump'a gözdağı: Kanada ve Fransa Grönland'da konsolosluk açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ile ABD arasında Grönland çıkmazı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi satın alma konusundaki ısrarları sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

Kanada Genel Valisi Mary Simon ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Kanadalı yetkililerden oluşan bir heyet, Kanada Sahil Güvenlik gemisi eşliğinde Kanada Konsolosluğunu açmak üzere Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın başkenti Nuuk'a geldi.

DAYANIŞMA İÇİN KONSOLOSLUK AÇILDI

Heyet, bayrak çekme töreniyle birlikte Kanada konsolosluğunu resmen açtı.

Dışişleri Bakanı Anand törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun Kanada'nın Grönland ve Danimarka halkıyla birlikte durma konusundaki uzun vadeli kararlılığını simgelediğini söyledi.

"ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK"

Kanada Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise, "Kanada ve Grönland, dünyanın en uzun deniz sınırını ve Arktik boyunca yüzyıllardır süregelen bağlantıları paylaşıyor.

Grönland'ın Nuuk kentindeki konsolosluk, bizi daha da yakınlaştıracak ve Kanada'nın Grönland ve Danimarka Krallığı ile olan ortaklıklarını güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Grönland'da konsolosluk açan ilk Avrupa Birliği ülkesi Fransa oldu.

FRANSA DA AÇMIŞTI

Fransa da NATO müttefiki Danimarka'ya destek amacıyla Nuuk'ta konsolosluk açtı.

Nuuk Başkonsolosu olarak görevlendirilen Noel Poirier, bunun ABD yönetimine bir "sinyal" değil, Grönland ve Danimarka'ya "dostluk mesajı" olduğunu söyledi.

SADECE 2 KONSOLOSLUK VARDI

Poirier, "Bu aynı zamanda bir dayanışma meselesi. Tıpkı arkadaşlara ihtiyaç duyduğunuzda arkanıza dönüp kimin orada olduğuna bakmanız gibi. Biz Fransızlar olarak buradayız. Bu bir karşıtlık değil, bir birlikteliktir" dedi.

Bu haftaya kadar Nuuk'ta sadece İzlanda ve ABD resmi konsolosluk hizmeti sunuyordu.