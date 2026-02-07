Gazze'de yılbaşından bu yana 37 çocuk hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki bilançoya yer verildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 37 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Raporda; Gazze’de yürürlükteki ateşkesin son derece kırılgan olduğu, İsrail’in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hâlâ ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulanarak, yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

GAZZE'DEKİ KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARINA VURGU

Raporda, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de çocukların hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık, su ve eğitim sistemlerinin çökmesi nedeniyle insani koşulların ölümcül boyutlara ulaştığı ifade edildi.

İŞGAL BÖLGELERİNDE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mevcut durumun Gazze’deki çocuklar için "son derece kırılgan ve ölümcül" olmaya devam ettiğini belirtilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de artan İsrail saldırılarının çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekilerek, burada da ocak ayında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE İHLALLERİ

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in anlaşmayı sık sık ihlal etmesi nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli yaşamını yitirmişti.