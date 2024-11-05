ABD başkanlık seçimine saatler kala Kamala Harris öne geçti

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ABD'de tarihi gün...

Aylar boyu süren çekişmeli seçim yarışının ardından Amerikalılar bugün sandık başına gidiyor.

Seçmenler Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında bir karar verecek.

Fakat seçime saatler kala oy oranlarında değişkenlikler meydana geldi.

KAMALA HARRIS YARIŞ BOYUNCA ÖNDEYDİ

Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesinin ardından adaylığını duyuran Kamala Harris, belirgin bir farkla rakibi Donald Trump'ın önünde ilerliyordu.

10 Eylül günü 67 milyon kişi önünde bir programda kozlarını paylaşan iki rakibin yayınının ardından Demokrat Parti, 2,5 olan oy farkını bir hafta içinde 3,3'e yükseltti.

Trump'ın oyları ise programı takip eden hafta düşüş gösterdi.

SEÇİME SAATLER KALA HARRIS LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Ülkenin kaderini belirleyecek seçimlere saatler kala sonuçlar sürekli değişiyor.

Seçime bir gün kala 1 puanla Trump öndeyken, Kamala Harris atak yaparak 2 puan öne geçerek liderliği elde etti.