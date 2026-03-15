ABD bayrağı, Karakas'taki ABD büyükelçiliğinde yeniden göndere çekildi

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasıyla ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD BAYRAĞI YENİDEN GÖNDERE ÇEKİLDİ

ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, 2019 yılında Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine atıfta bulunarak, "ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı 14 Mart 2019 sabahı indirilmişti. Tam 7 yıl sonra, 14 Mart 2026 sabahı, aynı saatte, ekibim ve ben Amerikan bayrağını yeniden göndere çektik" ifadelerini kullandı.

Dogu, "ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Venezuela ile yolumuza devam" dedi.

ABD MADURO’YU KAÇIRMIŞTI

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD’ye getirmişti.

Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı. Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin geçici devlet başkanı olarak belirlenmişti.

Gelişmenin ardından, gergin ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Rodriguez’in iyi bir iş çıkardığını ve kendileriyle iyi anlaştığını söylemişti.