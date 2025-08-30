ABD bölgede savaş gemisi konuşlandırmıştı: Venezuela Başkanı Maduro'dan güç gösterisi

ABD'nin, Venezuela açıklarına savaş gemisi konuşlandırması sonrası, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu, Venezuela açıklarına konuşlandırdı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde bölgeye 7 savaş gemisi ile bir denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

"VENEZUELA'YA GİRMELERİNİN YOLU YOK"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesine yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir." ifadesini kullandı.

"DAHA FAZLA ULUSAL VE ULUSLARARASI DESTEĞE SAHİBİZ"

Maduro, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz." diye konuştu.

MADURO'DAN GÜÇ GÖSTERİSİ

22 Ağustos'ta bütün vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına girmeye davet eden Maduro, ordu önünde ABD'ye yönelik güç gösterisinde bulundu.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİN

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.