Berlin'de elektrik şebekesine sabotaj yapanları ihbar edene ödül verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'nın başkenti Berlin'de sabotaj...

Berlin’de 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerinin etkilendiği elektrik kesintisi sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Berlin’in güneybatısını etkileyen elektrik kesintisine ilişkin soruşturma ise sürüyor..

İHBAR EDEN ÖDÜLLENDİRİLECEK

İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin Bild gazetesine yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin elektrik şebekesine yönelik saldırının failleri olan aşırı solcu Volkan Grubu’nun tespitine yardımcı olacak ipuçlarını bildirecek kişilerin ödüllendirilmesi talimatı verdi.

Ödül miktarının gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.