Alman askerleri Grönland'daki görevini tamamlayarak ayrılıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman askerlerinin Grönland’daki keşif görevini bugün tamamladığını duyurdu. DPA’ya konuşan askeri yetkili, 15 kişilik ekibin sivil bir uçakla Kopenhag’a hareket edeceğini belirtti.

Yetkili, ekibin gerçekleştirdiği keşif çalışmaları ve elde edilen verilerin önümüzdeki günlerde değerlendirileceğini kaydetti. Alman askerleri, 16 Ocak Cuma günü Grönland’ın Nuuk kentine giderek askeri tatbikat alanlarını incelemişti.

ABD VE AVRUPA ARASINDA GRÖNLAND GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın “ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu” ve ülkesinin bölgeye ihtiyacı bulunduğunu açıklamıştı. Trump, Grönland’ın alınmasını engelleyen Avrupa ülkelerine gümrük vergisi getireceğini duyurmuş, bu karar 8 Avrupa ülkesi tarafından eleştirilmişti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN İŞBİRLİĞİ

Danimarka, Grönland’daki askeri işbirliğini artırma çağrısında bulunmuş, Avrupa ülkeleri küçük askeri birlik ve subaylarını bölgeye göndereceklerini açıklamıştı. Almanya da Danimarka’nın daveti üzerine bu kapsamda keşif çalışmalarına katılmıştı.