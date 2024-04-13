ABD: Çin, Rusya'nın askeri genişlemesini destekliyor Ukrayna savaşında Çin'den destek alan Rusya, savunma sanayisini ilerletiyor. ABD'li yetkililer, Pekin'i yardımlardan vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyor.

ensonhaber.com

ABD, Çin'in, Rusya'nın Sovyet döneminden bu yana en büyük askeri genişlemesini gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Asya ülkesinin, Ukrayna'ya karşı savaşında Moskova'ya füze, tank, uçak ve diğer silahları üretmek için kullandığı makine aletleri, mikroelektronik ve çeşitli teknolojilerin satışını artırdığı belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Çin'in, 2023'ün son çeyreğinde Rusya tarafından ithal edilen ve muhtemelen balistik füze yapımında kullanılan 900 milyon dolarlık araç ve gerecin yüzde 70'inden fazlasını sağladığını bildirdi.

Rus savunma sanayisine Asya'dan yardım

The Guardian'ın aktardığına göre, Rusya'nın füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ithalatının yüzde 90'ı geçen yıl Çin'den geldi.

Pekin yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana "önemli aksaklıklar yaşayan" savunma sanayisinin yeniden canlandırılmasında kilit rol oynadığı vurgulandı.

Çin'i ikna etmek istiyorlar

Amerikalı yetkililerden biri, şu açıklamayı yaptı:

Rusya, Sovyet döneminden bu yana en iddialı savunma genişlemesini gerçekleştiriyor. Çatışmanın başlarında mümkün olduğuna inandığımızdan daha hızlı bir zaman çizelgesi var.



Bizim görüşümüze göre şu anda Ukrayna'yı desteklemek için yapabileceğimiz en oyun değiştirici hareketlerden biri, Çin'i, Rusya'nın askeri sanayi üssünü yeniden yapılandırmasına yardım etmeyi bırakmaya ikna etmektir.

Rusya'nın, Çin'in yardımları olmadan savaşı sürdüremeyeceği görüşü paylaşıldı.