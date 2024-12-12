ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

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Suriye'deki gelişmeler, siyasi arenayı da hareketlendirdi.

Türkiye, Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.

"PKK TÜRKİYE İÇİN TEHDİT ANCAK YENİ ÇATIŞMALARA YOL AÇMAKTAN KAÇINMALIYIZ"

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Blinken, şunları söyledi: