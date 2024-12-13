ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Irak'a sürpriz ziyaret

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Bliken, Irak'a gelerek Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüştü.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Toplantıda, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve özellikle Suriye'deki durum ele alındı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki gelişmelerin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

DESTEKLERİNİ YİNELEDİLER

Sudani, Irak'ın Suriye'yi bu kritik dönemde destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Sudani, Suriyelilerin devletlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için dost ülkelerin desteğinin önemine dikkat çekti ve Suriye'nin tüm kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin ülke istikrarını güçlendireceğinin altını çizdi.

Sudani, Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

ABD'DEN IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Suriye halkının tercihlerini yansıtan kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiği konusunda Irak ile aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Irak'ın bölgedeki merkezi rolüne işaret eden Blinken, ülkesinin Irak ile iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Blinken, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarını sağlamak için oynadığı role değindi.

GAZZE VE LÜBNAN ATEŞKESİ

Taraflar ayrıca, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması için gösterilen uluslararası çabaları ele aldı.

Her iki lider, barışın ve istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

ABD'DEN "SURİYE'DE SİVİL HÜKÜMET" VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: