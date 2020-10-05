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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız

Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.