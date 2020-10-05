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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız

    Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 08:00
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan Donald Trump’ın sağlığı ile ilgili konuştu.

    Pompeo, yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.

    “HARİKA BİR RUH HALİ İÇİNDEYDİ”

    Trump’ın son durumu hakkında bilgi de veren Pompeo, şunları söyledi:

    "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti."

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız #1

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