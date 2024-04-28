Mauro Icardi'den Erden Timur'a övgüler Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Erden Timur için bir teşekkür mesajı paylaştı. Icardi, "Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un katıldığı yayında sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Timur hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

"Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin"

Icardi, Erden Timur için, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız.

"Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun"

Öte yandan görüşlerini paylaşan bir başka isim Fernando Muslera ise, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz.

"Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir"

Erden Timur ise katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza attı. Şampiyonluk hakkında konuşan Timur, şunları dedi:

Amacın şampiyon olmak falan filan bunlar boş oğlu boş. İş hayatında da öyle. Amacınız toplumsal amaç olabilir. Bunu edinin o zaman dünyevi şeyleri sizin önünüze sunuyorlar. Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir. Oyuncularla yaptığım konuşmada benim misyonum sizi hayalinize ulaştırmaktır dedim.

"Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın"

Sacha Boey'in transferi ile ilgili Timur, şu ifadeleri kullandı:

Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın.

"Değer vermek çok önemlidir"

Mauro Icardi hakkında Timur, şu açıklamayı yaptı:

Mauro Icardi'nin buraya gelişi nasıl oldu? Ben çocukken özgüvenli olmak için amuda mı kalktım! O dönem 8 milyon euro maaş alıyordu. O zaman böyle şansımız da yoktu. Maaşının yüzde 90'ınını PSG'ye ödetelim falan dedik. Onlar da tabi tabi diyorlardı. Oyuncunun sadece Galatasaray'ı istemesi lazımdı ki kulübü maaş konusunda karar versin. Wanda Nara ile konuştuk. Menajeri Pino vardı. Her şeyiyle ilgilendik. Değer vermek çok önemlidir. Hep şu kadar para verildi diyorlar. Bu adamların zaten parası var. Senin insanlığın onu etkiliyor.

"Torreira ve Mertens'e birçok teklif geldi"

Gelen transfer teklifleriyle ilgili Erden Timur, şöyle konuştu: