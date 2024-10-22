ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu’yu ziyaret edecek

DHA

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgalci katliam sürüyor.

Binlerce masuma kan kusturan ordu, tüm dünyadan gelen barış çağrısını görmezden gelerek işgale devam ediyor.

Bu kapsamda, İsrail ve Gazze arasında ateşkes isteyen heyetlerin ziyaretleri de sürüyor.

ABD'DEN İSRAİL'E ATEŞKES ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'yu ziyaret edeceği bildirildi.

ORTA DOĞU'YA DA GİDECEK

Blinken ziyaretle ilgili olarak, “Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin ailelerine iade edilmesi ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin önemi hakkında yoğun görüşmeler yapmak üzere İsrail'e ve Orta Doğu'daki diğer duraklara gidiyorum.” dedi.