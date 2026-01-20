Suriye ordusu, Haseke'nin güneyindeki Kabur Barajı'nı kontrol altına aldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler...

Ülkedeki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, ilerlemeye devam ediyor.

KABUR BARAJI KONTROL ALTINDA

Bölgede bulunan kaynaklardan alınan bilgiye göre Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da Suriye ordusunun kontrolüne girdi.

Haseke'de çatışmalar, aralıklarla kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürüyor.

SIRADA AYN EL-ARAB VAR

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

YEREL POLİS TEŞKİLATI KURULACAK

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.