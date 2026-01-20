Ukrayna drone'u karşılaştığı zor durumdaki kadına yiyecek taşıdı

- Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir gözlem drone'u, karın üzerine yazılan "lütfen, ekmek" mesajını görünce görevine ara vererek ihtiyaç sahibi kadına yiyecek götürdü.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken Donetsk'ten halkın ödediği bedeli hatırlatan bir haber geldi.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka'da görev yapan bir Ukrayna drone'u, karların üzerine yazılan bir mesajla karşılaştı.
KARIN ÜZERİNE "LÜTFEN, EKMEK" YAZDI
Phoenix drone biriminden 19 yaşındaki pilot Maksym, yaşlı bir kadının karın üzerine "Lütfen, ekmek" yazışını izledi.
Mesajı gören pilot görevine ara verdi ve yazıyı yazan vatandaşın imdadına koştu.
DRONE İLE YİYECEK GÖTÜRDÜ
Pilotun kadına drone ile yiyecek teslim etmesinin ardından karın üzerine bu sefer "Teşekkürler" mesajı yazıldı.
KOSIANTYNIVKA'DA ZORLU ŞARTLAR
Cepheye oldukça yakın konumdaki Kostiantynivka'da altyapı, saldırılar sebebiyle yüksek derecede hasar gördü.
Yerel halkın bir kısmı ısınma ve gıda gibi temel kaynaklardan mahrum kalırken yaşam mücadelesi sürdürüyor.