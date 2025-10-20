ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

"TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE VARILAN MUTABAKATLAR ELE ALINDI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi yönünde atılabilecek somut adımlar yapıcı bir şekilde ele alındı" denildi.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

BUDAPEŞTE'DE KRİTİK ZİRVE

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşme sonunda açıklama yapan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini açıklamıştı.