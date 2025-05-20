ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

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Dünyanın gözü Suriye'deki gelişmelerde...

ABD'den, geçtiğimiz günlerde tüm yaptırımları kaldırma kararı aldığı Suriye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SURİYE'DE HÜKÜMET HAFTALAR İÇİNDE ÇÖKEBİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçiş yönetiminin kısa süre içerisinde çökebileceğini söyledi.

Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir." dedi.

"HÜKÜMETİN BAŞARILI OLMASINA YARDIMCI OLMAK İSTERİZ"

Marco Rubio, Washington'un yeni Suriye hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olma çabalarını desteklediğini ve başarısızlığın savaşa ve bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif, elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" dedi.

"SURİYE İSTİKRARSIZLAŞIRSA BÖLGE İSTİKRARSIZ HALE GELİR"

Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım türü konusunda Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Yaptırımların kaldırılmasının komşu ülkelerin Suriye hükümetine yönetim mekanizmaları kurmada destek sağlamasını sağlayabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Şara’nın liderliğindeki yeni hükümetle temas kurulmasını savunarak, “Geçici yönetimin bazı üyeleri güvenlik soruşturmasından geçemedi, bu kötü haber. Ama ABD bu süreçte yer almazsa, işlerin kötüye gitmesi garantiydi” diye konuştu.

YAPTIRIMLARDA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

ABD’li yetkililere göre, Beyaz Saray bazı yaptırımların kaldırılması ya da askıya alınması için alternatifler üzerinde çalışıyor.

Başkan Trump, başkanlık kararnamesiyle bazı yaptırımları geri çekebilir.

Ancak Caesar Yasası ve Suriye’nin 1979’dan bu yana “teröre destek veren ülke” statüsünde olması gibi konular, Kongre onayı gerektiriyor.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşme ve ardından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası geldi.