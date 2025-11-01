ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'ya saldırı hazırlığını yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donald Trump yönetimindeki ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik sürerken ABD medyasında ortaya bir iddia atıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin "ABD, Nicolas Maduro rejimine karşı gerginliği tırmandırarak Venezuela'daki askeri hedefleri vurmaya hazırlanıyor" başlıklı haberine yanıt verdi.

"YALAN HABER"

Gazetenin kaynaklarının verdiği bilgileri reddeden Rubio, "Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğunu iddia eden kaynaklarınız sizi kandırarak yalan bir haber yazdırdı." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'YA SALDIRI İDDİASI

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

TRUMP DOĞRULAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya yolculuğu sırasında uçakta basın mensuplarının, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." yanıtını vermişti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.