İsrail ordusundan İran’a yeni saldırı dalgası

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 27. gününde.

Savaşın ilk saatlerinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok siyasi isim hayatını kaybetti.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Çevre coğrafyaları da ateş çemberine alan savaşa dair her geçen dakika yeni bilgiler geliyor.

Saldırılar ve karşılıklı tehditler devam ederken, İsrail tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

İsrail ordusundan İran’a karşı yapılan saldırılarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aralarında İsfahan şehrinin de bulunduğu İran’daki farklı bölgelere yönelik başlatılan yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

BİLANÇO AÇIKLANMADI

Saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

İsfahan kentinde meydana gelen patlamalardan bazıları amatör kameralara yansırken, Bender Abbas şehrindeki bir binanın da saldırı sonucu tamamen yıkıldığı görüldü.

Son saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.