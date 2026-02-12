ABD Enerji Bakanı'ndan Venezuela'ya resmi ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'den Venezuela'ya resmi ziyaret...

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHSEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Başkanlık Sarayı’ndan bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede, Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler ele alındı.

ENERJİ GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin de ele alındığı bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada; Rodriguez ile Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.