Suudi Arabistan'daki altın külçeleri tartışma yarattı

Görüntüler sosyal medyada viral oldu...

Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde, bir kişinin 24 ayar altın külçelerini, misafirlere dağıttığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler kısa sürede binlerce kez görüntülenerek gündem olurken altınların gerçek olmadığı, çikolata olduğu da ileri sürüldü.

SARI FOLYOYLA SARILMIŞ ÇİKOLATA İDDİASI

Çikolataların sarı folyoyla sarıldığı ve gelinin ailesi tarafından damat tarafına şaka amaçlı altın olarak sunulduğu iddiası da ortaya atıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.

Bazıları bunun gerçekten altın olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar da çikolata olduğunu savundu.