Abone ol: Google News

Suudi Arabistan'daki altın külçeleri tartışma yarattı

Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde misafirlere dağıtılan ve altın olduğu iddia edilen külçeler, sosyal medyayı ikiye böldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 11:39
  • Suudi Arabistan'da bir düğünde dağıtılan altın külçeleri tartışma yarattı.
  • Sosyal medyada yayılan görüntülerde külçelerin altın değil, çikolata olduğu iddia edildi.
  • Altın mı yoksa çikolata mı olduğu konusundaki tartışma kullanıcıları ikiye böldü.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu...

Suudi Arabistan'da bir düğünde çekilen görüntülerde, bir kişinin 24 ayar altın külçelerini, misafirlere dağıttığı iddia edildi. 

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler kısa sürede binlerce kez görüntülenerek gündem olurken altınların gerçek olmadığı, çikolata olduğu da ileri sürüldü. 

SARI FOLYOYLA SARILMIŞ ÇİKOLATA İDDİASI 

Çikolataların sarı folyoyla sarıldığı ve gelinin ailesi tarafından damat tarafına şaka amaçlı altın olarak sunulduğu iddiası da ortaya atıldı. 

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Söz konusu video sonrası, sosyal medya ikiye bölündü. 

Bazıları bunun gerçekten altın olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar da çikolata olduğunu savundu. 

Dünya Haberleri