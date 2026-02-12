Almanya’da PKK propagandası: 2 kişi silah ve uyuşturucuyla yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da Leipzig Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, özel görev timi hafta sonu Dresdner Caddesi’nde devriye sırasında bir taksiyi kontrol amacıyla durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Numan K., polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada 9 milimetre çapında ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

EVDEN 1 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltının ardından, Numan K. ile birlikte yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Metin B’nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silahların yanı sıra 1 kilogramdan fazla sentetik uyuşturucu madde bulundu.

OLASI SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Leipzig Savcılığı Sözcüsü Ricardo Schulz, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, şüphelilerin silahlarla ne yapmayı planladıklarının araştırıldığını ifade etti.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle olası bir saldırı ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.