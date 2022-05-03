ABD, Ermenistan ile nükleer iş birliği anlaşması imzaladı

ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı ağırladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi.

Nükleer işbirliği anlaşması imzalandı

Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer iş birliği anlaşması imzaladı.

AA'nın haberine göre anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.