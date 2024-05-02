Tekirdağ'da 1 haftadır haber alınmayan şahsın öldüğü belirlendi

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Site Özer Sokak üzerinde telefonla ulaşamadığı kiracısı İzzet Öztaş’ı ziyarete gelen ev sahibi, apartmana yayılan kötü kokudan şüphelendi.
Bunun üzerine ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yerde hareketsiz yatarken bulundu
İtfaiyenin merdivenli araç desteğiyle balkondan ikamete giren ekipler, evde yalnız yaşayan İzzet Öztaş’ı odasında yerde hareketsiz vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Öztaş’ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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