ABD: Ermenistan'a sürekli askeri yardımda bulunuyoruz Tatbikatı incelemek üzere Erivan'a giden Amerikalı general, Ermeni ordusuna kesintisiz destek sunduklarını belirtti.

AA

Ermenistan topraklarında 11 Eylül'de başlayan ve 20 Eylül'de sona erecek askeri tatbikat düzenleniyor.

Ortak tatbikat, Ermenistan güçleri ve ABD askerlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Amerikalı generaller Erivan'da

Amerikalı Tümgeneral Gregory Anderson ve Tuğgeneral Patrick Ellis, tatbikatı denetlemek amacıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Konuyla ilgili Ermenistan'daki ABD Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erivan'a giden ABD 10. Dağ Tümen Komutanı Anderson ile ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı, Harekat Başkanı Ellis'in, ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien ile devam eden "Eagle Partner 2023" tatbikatını inceleyecekleri bildirildi.

"Sürekli olarak Ermenistan'a askeri yardımda bulunuyoruz"

Tümgeneral Anderson, "Ermenistan'la bağlarımız çok yönlü iş birliğine dayanmaktadır." dedi ve ekledi:

ABD, özellikle nükleer silahların yayılımının önlenmesi ve barışın korunması gibi kritik alanlarda ülke yeteneklerinin güçlendirilmesi amacıyla sürekli olarak Ermenistan'a askeri yardımda bulunuyor.

"Uzun süredir devam eden ortaklığımızın kanıtı"

"Eagle Partner 2023 tatbikatı, Ermenistan'la uzun süredir devam eden ortaklığımızın bir kanıtıdır." diyen Büyükelçi Kvien, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın, ABD Savunma Bakanlığı Devlet Ortaklık Programı kapsamında Kansas Ulusal Muhafızları ile kalıcı ilişkisiyle desteklenen onlarca yıllık başarılı barışı koruma ve güvenlik işbirliğine dayanmaktadır.

Açıklamada ayrıca tatbikatın aynı zamanda Ermenistan 12. Barışı Koruma Tugayını yıl sonunda yapılacak NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) "Harekat Yetenekleri Kavramı" değerlendirmesine hazırlamak amacını taşıdığı kaydedildi.

Tatbikat 11 Eylül'de başladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile ABD'nin, 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Tatbikata Ermenistan'dan 175, ABD'den 85 askerin katılacağı belirtilmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Barış Koruma Tugayı "Zar" eğitim merkezinde başlayan tatbikatın açılış törenine, Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Tümgeneral Edvard Asryan da katılmıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)