ABD güçleri Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayiplerde hareketlilik devam ediyor.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı petrol karantinası devam ederken, ABD güçleri bir petrol tankerine daha el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden 'Aquila II' gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahale ettiği belirtildi.

HİNT OKYANUSU'NA KAÇAN GEMİYE OPERASYON

ABD güçlerinin, Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve bölgede yapılan müdahaleyle geminin kontrolünün sağlandığı kaydedildi.

Amerikan güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceğinin ifade edildiği paylaşımda, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı aktarıldı.