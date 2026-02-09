TIME'ın kehanet kapağı gündem oldu: Kaddafi ve Saddam'dan sonra sıra Hamaney'de iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya bu kapağı konuşuyor...

İran ile ABD arasındaki karşılıklı hamleler Orta Doğu'da gerilimi yükseltirken iki ülkenin heyetleri Umman'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerden net bir sonuç alınamazken TIME dergisinin geçtiğimiz günlerdeki 'Ayetullah’tan Sonra' başlığını taşıyan kapağı, dünya gündemine oturdu.

HAMANEY TASVİR EDİLDİ

Kapakta, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yüzü izleyiciye dönük olmayan, kimliği silikleştirilmiş bir figür olarak tasvir edildi.

Derginin çizerlerinden Kübalı Edel Rodriguez imzasını taşıyan çalışmada, kırmızı ve koyu tonların hakimiyeti dikkat çekerken, illüstrasyon İran genelinde tırmanan gerilimi ve protestoları yansıttı.

SADDAM VE KADDAFİ DE DERGİNİN KAPAĞINDA YER ALMIŞTI

Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgalinden hemen önce Saddam Hüseyin’i kapağına taşıyarak "Saddam’dan Sonra Hayat" başlığını kullanırken, 2011’de ise Libya lideri Muammer Kaddafi’yi yarı silinmiş bir portreyle "Kaddafi’den Sonra Dünya" ifadesiyle okuyucuları ile paylaşmıştı.

Her iki liderin de bu kapakların ardından kısa süre içinde iktidardan düşmesi ve hayatlarını kaybetmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

PROSTAT KANSERİ İDDİASI

Öte yandan TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, Hamaney'e ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Güçlüer, Hamaney'in prostat kanseri olduğunu iddia ederken geçtiğimiz hafta Hamaney'in de yer aldığı Humeyni'nin mezarını ziyaret etme görüntülerinin sahte olduğunu söyledi.

"ÖLMÜŞ OLABİLİR Mİ"

Hamaney'in kayıp olduğunu belirten Güçlüer, bu konuda iki teorinin olduğunu belirterek "Hamaney'in saklandığını ya da hem hasta olup hem saklandığını" belirtti.

"Hamaney ölmüş olabilir mi" sorusuna da yanıt veren Güçlüer, bunun mümkün olmadığını olası bir durumun ABD istihbarat servisleri tarafından sızdırılacağını söyledi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, mesajında şunları kaydetti: